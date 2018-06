„Noi nu suntem aşa pesimişti ca domnul Tusk, nu ştiu de ce este atât de pesimist. Şi ieri, în sesiunea destinată securităţii, m-am exprimat clar, şi nu am fost singurul, pentru întărirea relaţiei transatlantice. Am subliniat importanţa acestei relaţii, importanţa relaţiei dintre NATO şi Uniune. Şi foarte bine a subliniat domnul secretar general (al NATO - n.r.) Stoltenberg că relaţia transatlantică nu este un fir singular, are mai multe fire şi dintre acestea, câteodată, unele slăbesc şi altele se întăresc", a declarat... citeste mai mult

