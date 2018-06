Klaus Iohannis: Romanii cred cu tarie in proiectul european In cadrul ceremoniei de decernare a premiului "Franz Josef Strauß" din partea Fundatiei Hanns Seidel, presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca "romanii cred cu tarie in proiectul european, in capacitatea sa de a asigura democratia si prosperitatea cetatenilor europeni".

Mai multe despre Uniunea Europeana, proiect, klaus iohannis Politica citeste mai mult

azi, 00:22 in Politica, Vizualizari: 38 , Sursa: 9am in