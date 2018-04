Într-un mesaj pe Twitter, președintele Klaus Iohannis a condamnat folosirea armelor chimice în Siria și a reconfirmat solidaritatea României cu acțiunile partenerilor strategici, după atacurile de azi dimineață din Siria a forțelor americane, britanice și franceze.

Președintele Klaus Iohannis / FOTO: www.presidency.ro Klaus Iohannis: "România reiterează condamnarea folosirii armelor chimice în Siria, care este în afara oricăror justificări. Rămânem solidari cu acțiunile partenerilor noștri strategici".



Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic... citeste mai mult

