Klaus Iohannis raspunde Forumului Judecatorilor ca nu sesizeaza Comisia de la Venetia pe legile justitiei

Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare in acest sens. Iohannis argumenteaza ca, avand in vedere termenele de care dispune pentru promulgarea legilor, de maximum 20 de zile, si de procedura pe care Comisia de la Venetia trebuie sa o urmeze in cazul unei astfel de solicitari, "nu poate aprecia daca o astfel de sesizare ar putea fi valorificata".

