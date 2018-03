Klaus Iohannis: Nu am discutat niciodata cu George Maior despre sesizarea la ANI Facand referire la sesizarea la ANI referitoare la o posibila incompatibilitate in care s-ar fi aflat in perioada cand era primar al Sibiului, Presedintele Klaus Iohannis sustine ca nu a vorbit niciodata cu fostul director al SRI George Maior pe aceasta tema.

Mai multe despre sesizare, klaus iohannis, george maior, Agentia Nationala de Integritate (ANI) Politica citeste mai mult

azi, 12:06 in Politica, Vizualizari: 111 , Sursa: 9am in