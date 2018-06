Președintele Klaus Iohannis a făcut o serie de declarații, vineri, după publicarea motivării CCR.

„Împreună putem aduce o contribuție substanțială la securitate. Am abordat agenda viitorului summit NATO care va ave loc peste o lună. În contextul dinamicii, o acțiune sinergică între NATO și UE devine tot mai importantă. Am adoptat o declarație comună care reflectă obiectivele comune pentru consolidarea securității, să consolidăm planul estic la Nato, să implementăm inițiativele dezvoltate. România abordează aceste chestiuni la modul cel mai serios și am decis să convoc o ședință specială a CSAT, dedicată pregătirii pentru acest summit”, a spus Iohannis.

