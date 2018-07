Sărbătorirea Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene are, în acest an al Centenarului, o încărcătură simbolică suplimentară, fiind cel mai potrivit prilej de a exprima preţuirea şi recunoştinţa faţă de toţi cei care, de-a lungul istoriei, au slujit Aripile Româneşti cu dăruire şi abnegaţie, a declarat vineri preşedintele Klaus Iohannis.

