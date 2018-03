Preşedintele Klaus Iohannis a felicitat-o duminică pe Adina Pintilie, regizoarea peliculei "Nu mă atinge-mă / Touch me not", care a primit Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Touch Me Not / FOTO: Touch Me Not,...

TVR, 25 Februarie 2018