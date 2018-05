Preşedintele Klaus Iohannis somează Guvernul să-şi clarifice intenţiile cu privire la Pilonul II de pensii, exprimându-şi speranţa că acesta va fi lăsat în forma actuală, conform stiripesurse.ro.

"Am observat, recunosc, cu multa ingrijorare, ce se intampla si nu numai de acum. Cred ca va amintiti ca a fost parca la investirea Guvernului Tudose cand exact la depunerea juramantului, in cadrul audierilor in parlamnent, cineva facuse afirmatia ca se desfiinteaza pilonul II.

De atunci a aparut un fel de ping-pong de declaratii: ba se nationalizeaza, ba nu se nationalizeaza,... citeste mai mult

azi, 00:56 in Politica, Vizualizari: 32 , Sursa: Replica in