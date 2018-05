Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că nu doreşte să comenteze în niciun fel plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru a nu lăsa impresia că influenţează în vreun fel ancheta în acest caz.

Președintele Klaus Iohannis nu comentează plângerea penală depusă de Ludovic Orban EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: "Am analizat chestiunea şi am ajuns la concluzia pe care pot să v-o spun acum, o concluzie care cred că rămâne valabilă cel puţin câteva zile sau săptămâni. Am decis să nu comentez în niciun fel, nici sesizarea depusă de domnul Orban, nici interpretările care, de o anumită parte politică s-au... citeste mai mult

azi, 22:15 in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: TVR in