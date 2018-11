Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat după ceremonia de la Cotroceni și despre decizia pe care o va lua cu cele două propuneri Olguța Vasilescu, la Dezvoltare și Mircea Drăghici la Transporturi.

Întrebat ce va face în ceea ce privește numirile celor doi miniștri, în condițiile în care PSD a anunțat că dacă până marți nu va lua o decizie președintele, vor sesiza CCR, Iohannis a precizat: „Cred că dumnealor sunt sub o oarecare presiune politică. Mie nu poate să-mi dea PSD niciun ultimatum. Am spus că după sărbătorile de 1 Decembrie voi analiza aceste propuneri și o să vorbesc mai mult. În opinia mea, constituțional, am dreptul să...