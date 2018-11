Klaus Iohannis anunță că până după 1 Decembrie nu va semna nicio propunere de revocare a vreunui ministru și nici de numire, mentionand ca guvernarea actuală este un carusel.

"Am primit astazi, la 2 zile dupa remanierea guvernamentala o propunere de remaniere guvernamentala. Acest lucru nu este de bun augur. Lucrurile merg foarte prost in privinta guvernarii, PSD e deja la al treile guvern in nici 2 ani. Au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozitiile de ministru. I-am numarat, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt ministri in... citeste mai mult

