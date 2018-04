Klaus Iohannis: Atat Guvernul, cat si Banca Nationala trebuie sa evite abordarile concurentiale Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, reprezentata de Mugur Isarescu si Florin Georgescu, intalnirea fiind ocazionata de necesitatea consultarilor in privinta medierii disputelor dintre Guvern si BNR, referitoare la riscurile cu care Romania se confrunta in prezent in ceea ce priveste inflatia si coordonarea politicilor economice.

