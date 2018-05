Klaus Iohannis: Asa-numita reforma a salariilor, un esec Presedintele Klaus Iohannis, prezent sambata la Colegiul National Inochentie Micu Clain, a apreciat ca pilonii pe care se construieste un stat modern si eficient au fost pusi in pericol in cursul ultimului an prin "asa zise reforme", precum cea a salariilor, care s-a dovedit a fi un esec.

acum 42 min. in Politica