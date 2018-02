"Felicitări Adinei Pintilie, regizoarea filmului , pentru obţinerea prestigiosului premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin! Mult succes în viitoarele proiecte!", a scris preşedintele Klaus Iohannis, pe pagina sa de Facebook.

Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de la Berlin, care are loc sâmbătă seară.

