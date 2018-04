Președintele României, Klaus Iohannis, a deschis joi, 19 aprilie, lucrările seminarului ,,Redefinirea contextului de securitate în Europa de Sud-Est - o abordare de la București” (,,Reshaping the Security Environment in Southeastern Europe - A view from Bucharest”), organizat de think tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA). În cadrul reuniunii găzduite de Administrația Prezidențială, oficialii, experții, analiștii și reprezentanți ai industriei apărării din România și SUA, prezenți la Palatul Cotroceni, au discutat despre evoluţiile mediului de securitate pe Flancul Estic al NATO și modalitățile concrete de contracarare a riscurilor,... citeste mai mult