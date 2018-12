Kiwi este un aliment nutritiv dens, ceea ce înseamnă că este bogat în nutrienți și sărac în calorii. Este foarte bogat în vitamina C (85%) și vitamina K (31%). Alte minerale și substanțe din compoziția fructului verde-acrișor sunt: magneziu, fier, calciu, vitaminele E și B6, acid folic, cupru, crom, potasiu, mangan. Semințele de kiwi încorporează toți nutrienții: proteine, vitamine, minerale, acestea fiind comestibile. Fructul are, de asemenea, o mulțime de antioxidanți și reprezintă o sursă importantă de fibre, conform Agerpres.ro



