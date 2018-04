Kiwi este un fruct exotic, sănătos, cu o mulțime de beneficii pentru sănătate.

Kiwi este un fruct bogat în vitamine (în special vitaminele C, B9 si E) și minerale (cum ar fi calciul, fosforul și potasiul). Deși este un fruct foarte dulce, kiwi are un conținut foarte scăzut de calorii (aproximativ 60 de calorii la 100 de grame).

Cantitatea mare de vitamina C din kiwi (mai mare decât cantitatea din portocale) îl face un aliat bun pentru ca te protejează de bolile sezonului rece (tuse, raceli, gripa, etc.)... citeste mai mult