Kit Harington si Rose Leslie, doi actori din serialul "Game of Thrones", se vor casatori pe 23 iunie Kit Harington si Rose Leslie, doi actori din distributia serialului de televiziune "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"), se vor casatori luna viitoare in Scotia, informeaza Press Association.

