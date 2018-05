Kit Harington şi Rose Leslie, doi actori din distribuţia serialului de televiziune "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"), se vor căsători luna viitoare în Scoţia, informează Press Association.

Căsătoria celor două staruri de televiziune va avea loc pe 23 iunie, potrivit unui anunţ publicat de Oficiul de stare civilă din Huntly, o localitate din comitatul Aberdeenshire.

Cei doi actori - care s-au cunoscut în 2012 în timpul filmărilor de la acest popular serial TV - au interpretat un cuplu de îndrăgostiţi în "Game of Thrones", Jon Snow şi Ygritte.

