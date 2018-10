Kira Hagi (22 de ani), fiica lui Gică Hagi, a oferit un interviu în care a vorbit despre cum e să fii copilul unuia dintre cei mai mari fotbalişti ai României. Tânăra a mărturisit că nu a realizat cine este tatăl său până când nu a mers la primul meci al lui Galatasaray, la cinci ani: "Până la acel moment ”era doar...tata”.

"La cinci ani când a ieşit pe terenul de fotbal la Galatasaray şi strigau foarte mulţi Hagi! Hagi! Şi m-am speriat şi am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus că i se strigă numele pentru că sunt foarte fericiţi că îl văd. “Dar ce a făcut?”, am întrebat. “A dat foarte multe goluri!”. Atunci am conştientizat puţin cine este, dar până... citeste mai mult

