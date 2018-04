Kingston Digital, Inc., divizia afiliată de memorii flash a Kingston Technology Company, Inc., lider mondial în domeniul produselor de memorie și a soluțiilor tehnologice, anunță lansarea SSD-ului A1000 PCIe NVMe™. Unitatea M.2 este primul SSD PCIe NVMe entry-level destinat consumatorilor, construit pe arhitectură 3D NAND. A1000 oferă o performanță de două ori mai bună decât unitățile SATA, dar au un preț similar cu acestea.

Construcția unilaterală a M.2 2280 (22mm x 80mm) face A1000 ideal for notebook-uri și sisteme... citeste mai mult

azi, 15:59 in IT&C, Vizualizari: 35 , Sursa: Agora in