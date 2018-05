Kingston Digital, Inc., divizia de memorii Flash a companiei Kingston Technology Company, Inc., liderul mondial independent în produse de memorie și soluții tehnologice, anunță lansarea unui nou produs în gama UV500, un SSD de 2TB1. Capacitatea mare de stocare le permite utilizatorilor să stocheze mai multe date și să îmbunătățească performanța unui sistem, cu timpi foarte buni de boot, încărcare și transfer. În plus, având în vedere lipsa componentelor mobile, incidența erorilor este mult mai puțin probabilă în comparație cu hard disk-urile mecanice.

UV500 este primul SSD Kingston 3D NAND cu criptare... citeste mai mult

