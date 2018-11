Unul dintre cei mai cunoscuți monștri din film, coboară pe scenă. King Kong, gorila uriașă, își face în această seară debutul pe Broadway în cadrul unui spectacol de teatru care a costat 35 de milioane de dolari.

Piesa de teatru muzical King Kong va avea debutul pentru public în această seară.

Iar după avanpremierele pentru critici și presă, King Kong este deja o adevărată vedetă și o prezență greu de ratat.

Are 6 metri înălțime, cântărește peste o tonă și este manevrat de 15 oameni.

Uriașa gorilă a fost realizată de specialiști australieni la Melboure și transportată la New York.

