Marius Niculae s-a declarat dezamăgit de remiza contra Rapidului, în condiţiile în care Dinamo a jucat mai bine de o repriză cu un om în plus pe teren. "Ei au rămas în 10, noi în 11 şi am avut o repriză să dăm gol. Nu am reuşit şi ăsta e...

Pro Sport, 19 Septembrie 2011