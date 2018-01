Kim Jong-un a cerut unificarea cu Coreea de Sud Kim Jong-un a cerut reunificarea cu Coreea de Sud joi, cu promisiunea de a "zdrobi" provocarile care apar in calea "progresului". International Declaratia a fost facuta in timpul unei cuvantari rare catre toti coreeni "de acasa si din strainatate", dupa o reuniune a guvernului si partidelor politice.

Presa de stat din Coreea de Nord a anuntat ca liderul de la Phenian isi doreste ca toti coreeni sa "promoveze contactul, calatoriile si cooperarea dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud".

In ceea ce priveste obstacolele care apar in calea... citeste mai mult

