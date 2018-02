KFC testeaza livrarea la domiciliu Celebrul lant de restaurante Kentucky Fried Chicken (KFC) testeaza livrarea la domiciliu, in doua dintre unitatile sale din Bucuresti.

Restaurantele KFC care sunt integrate in sistemul de livrare la domiciliu se afla in zonele Iancului si Militari din Capitala. Este vorba despre doua unitati de tip drive-thru.

Proiectul a debutat la finalul anului 2017, si continua sa fie in desfasurare, pana, cel mai probabil, va fi preluat de majoritatea restaurantelor brandului fast-food.

KFC este detinut de Yum! Brands, Inc (SUA) si are sediul in Louisville,... citeste mai mult