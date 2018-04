Marți, 24 Aprilie, The VR Cinema va găzdui evenimentul The Next Frontier, unde Deborah Chen, fondatoarea primului cinema în realitate virtuală din Romania, va discuta, împreună cu invitați prezenți atât fizic, cât și virtual, impactul tehnologiilor emergente asupra felului în care trăim.

Printre invitații evenimentului se numără Kevin Young, Creative Technologist, care a creat ‘6x9’, prima experiență interactivă în VR a publicației The Guardian. În acest scurtmetraj 360, Kevin atrage atenția asupra vătămării psihologice cauzată în închisori. Spectatorul este situat într-o celulă de 6x9, în timp ce foști deținuți împărtășesc poveștile lor din închisoare.

