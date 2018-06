Actorul american Kevin Spacey va reveni pe marile ecrane pentru prima dată după ce a fost acuzat de mai multe persoane de comportament sexual neadecvat şi va putea fi văzut în filmul "Billionaire Boys Club", informează PA miercuri.

Starul hollywoodian, recompensat cu două premii Oscar, a fost exclus din distribuţia filmului "All The Money In The World" (2017), iar directorii platformei de streaming Netflix l-au concediat din distribuţia serialului "House Of Cards" după publicarea acelor acuzaţii.

Însă un nou trailer al... citeste mai mult

