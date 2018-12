Actorul american Kevin Spacey a reacţionat luni după ce a fost pus sub acuzare pentru hărţuirea sexuală a unui adolescent într-un bar din Massachusetts, postând pe social media un videoclip în care neagă acuzaţiile ce i se aduc, informează BBC.

La doar câteva ore după ce s-a aflat aflat că vedeta va apărea în faţa instanţei pe 7 ianuarie în legatură cu acest incident - despre care se presupune că a avut loc la Nantucket în iulie 2016 - Spacey a postat pe reţele de socializare un filmuleţ în care, prin vocea personajului pe care l-a interpretat în serialul "House of Cards" (Frank Underwood), face aluzie la scandalul sexual în care este implicat.

