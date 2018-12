Kevin Spacey a fost pus sub acuzare pentru agresarea sexuală şi vătămarea corporală a fiului minor al unei prezentatoare a postului american Boston TV, iar aceasta este prima sa inculpare de când cariera de actor i-a fost distrusă de acuzaţii de abuzuri sexuale săvârşite asupra unor bărbaţi.

Incidentul ar fi avut loc în 2016, într-un restaurant din Nantucket, potrivit site-ului Associated Press.

Spacey, în vârstă de 59 de ani, este programat la o primă audiere pe 7 ianuarie 2019, la o instanţă din Nantucket, unde trebuie să răspundă acuzaţiilor de vătămare corporală şi agresare sexuală, a anunţat procurorul districtului Cape and Islands Michael O’Keefe, într-un comunicat emis luni.... citeste mai mult