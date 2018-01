Joi, 04 Ianuarie, 18:37

Claudiu Keșeru recunoaște că a discutat cu Marius Șumudică și că ia în calcul un transfer la Kayserispor, însă depinde de discuția pe care o va avea cu șefii celor de la Ludogoreț.

"Am vorbit cu Şumudică, înainte de Anul Nou. Am avut un feeling plăcut. Am văzut şi declaraţia lui. Mi-a făcut plăcere. Situaţia este puţin complicată. Nu ştiu exact care e situaţia mea la club.

Aştept să am o discuţie în detaliu. Nu îmi plac situaţiile în care rămâi în ultimele luni de contract. Până la finalul lui ianuarie voi lua decizia. Cu siguranţă Kayseri este o opţiune.

Telefonul pe care l-am primit a contat enorm. Îmi place să vorbesc cu antrenorul pentru a