Kershaw se retrage din activitate

Canadianul Devon Kershaw, campion mondial în 2011 la schi fond, a anunţat că a decis să se retragă din activitate la vârsta de 35 de ani.

„Timp de 15 ani, am trăit un vis în sportul pe care îl ador, dar am o soţie şi o fiică de 15 luni şi este din ce în ce mai greu să plec de acasă”, a explicat. El a devenit în 2011 la Oslo, alături de compatriotul său Alex Harvey, campion mondial la sprint pe echipe, o premieră pentru schiul fond canadian. Kershaw, care locuieşte în Norvegia alături de soţie, fosta fondistă Kristin Stormer Steira, are în palmares 14 podiumuri în Cupa Mondială şi... citeste mai mult

