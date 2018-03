Kenneth Lonergan a semnat un contract cu studiourile Amazon, compania din spatele filmului său laureat al premiului Oscar "Manchester by the Sea". Înţelegerea este valabilă pentru doi ani şi prevede scrierea de scenarii şi regizarea de filme de televiziune sau pentru marele ecran, relatează Variety.

Printre filmele lui Lonergan se află "Margaret" şi "You Can Count on Me", el fiind şi coautorul scenariilor pentru "Gangs of New York" şi "Analyze This". ... citeste mai mult