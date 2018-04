Ken Block are planuri mari pentru acest an. Americanul vrea să concureze în câteva etape de raliu, dar își dorește să participe și în campionatele de rallycross. Așa cum era normal, Block nu uită de Gymkhana și pregătește mai multe surprize pentru fanii acestei serii. Anul acesta, Ken Block va concura în trei etape de raliu desfășurate în SUA, dar și în etapa de WRC (World Rally Championship) din Spania. Fanii lui Block vor putea urmări evoluția acestuia în Oregon Trail Rally (20 - 22 aprilie), New... citeste mai mult

