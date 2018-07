Kelly Clarkson va deschide turneul de Grand Slam U.S. Open 2018

Asociaţia de Tenis din Statele Unite a anunţat că artista din America, Kelly Clarkson, va deschidă turneul de Grand Slam, pe data de 27 august, care se va desfăşura pe stadionul Arthur Ashe din New York.

Aceasta este cea de-a 50-a aniversare a competiţiei U.S. Open, turneu care a început în anul 1968. Iniţial meciurile de tenis se jucau în Forest Hills, însă, 10 ani mai târziu, turneul a fost mutat în Flushing Meadows.

Kelly Clarkson şi-a lansat cel de-al 8-lea album, intitulat "Meaning of Life".

