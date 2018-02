Kelemen Hunor: E lipsa de dialog in Opozitie; Ludovic Orban are o problema de aritmetica Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica"...

9am, 3 Februarie 2018