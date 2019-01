Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că nu a avut discuţii despre bugetul pe 2019 cu reprezentanţii coaliţiei de guvernare, el precizând că, deocamdată, nici nu a văzut acest proiect de buget.

"Încă nu am avut discuţii în acest an, nici despre buget, nici despre altceva. Ieri după-amiază, colegii mei au fost contactaţi, probabil că azi - mâine, când ajung în Bucureşti, va exista o discuţie tehnică, dar în acest moment alte detalii nu am, fiindcă pur şi simplu în acest an nu am vorbit, nu ne-am întâlnit, nu am discutat, nu am fost solicitaţi până la această oră. (...) Până când aceste discuţii se vor finaliza, eu nu... citeste mai mult