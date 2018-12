Kelemen Hunor, mesaj tranșant pentru coaliția PSD-ALDE

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că Guvernul are susţinere în Parlament, iar coaliţia are majoritate şi fără UDMR.

"Ieri şi astăzi nu am observat că nu ar fi avut majoritate coaliţia şi ceea ce facem noi în această relaţie cu coaliţia şi eventual cu Opoziţia este cu totul şi cu totul altceva. Guvernul are susţinere în Parlament, aşa am înţeles dacă mă uit pe cifre, fiindcă moţiunea de cenzură şi bugetul se votează în Camere reunite, au majoritate fără noi, fără grupul minorităţilor naţionale, la Senat există majoritate... citeste mai mult