Kelemen Hunor l-a felicitat pe Viktor Orban pentru victoria in alegerile din Ungaria Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a felicitat pe premierul ungar Viktor Orban pentru victoria in alegerile parlamentare care s-au desfasurat duminica in Ungaria.

Mai multe despre victorie, viktor orban, kelemen hunor, felicitari Politica citeste mai mult

azi, 10:55 in Politica, Vizualizari: 54 , Sursa: 9am in