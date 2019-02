Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat miercuri OUG 114, despre care a spus că bulversează sistemul fiscal, el fiind de părere că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, greşeşte.

El a făcut referire la declaraţia ministrului Teodorovici, care a spus că OUG 114 este ''cel mai curajos act normativ de după Revoluţie''.

"Domnul Teodorovici e un om simpatic, dar greşeşte. Limita între curaj şi nebunie e o limită foarte subţire. Cred că a trecut de linie, ăsta nu e un curaj, asta e o nebunie totală. Am spus în decembrie, am spus în ianuarie, am spus în februarie, mai repet o... citeste mai mult

acum 26 min. in Politica, Vizualizari: 16 , Sursa: Jurnalul National in