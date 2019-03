”Există, se vede, o oarecare grabă, nesiguranţă în gândire, care nu are o susţinere argumentată în această zonă”, a spus Kelemen Hunor.

”Pe mine m-a enervat un pic, dar în politică nu poţi să te enervezi în orice moment, m-a supărat un pic, m-a luat prin surprindere, ca să fiu mai elegant în exprimare, OUG 7 şi e o problemă”, a declarat, marţi seară, la Digi 24, Kelemen Hunor.

Acesta a explicat că a susţinut în Parlament adoptarea legilor justiţiei, cu conştiinţa împăcată şi fără dorinţă de a bloca lupta anticorupţie.

"Ne-am trezit cu Ordonanţa 7 care, de fapt, întoarce tot ce am făcut un an şi jumătate. Şi Timmermans şi...

