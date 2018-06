Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, că este o "minciună generală" faptul că Uniunea ar ţine în viaţă actualul guvern, deoarece coaliţia are majoritate cu sau fără această formaţiune.

"Noi am ales să ieşim din sală deoarece această moţiune nu vorbeşte despre viitor (...) Am decis aşa la moţiune, fiindcă ei (coaliţia PSD-ALDE - n.r.) oricum aveau majoritate. Este o minciună generală care se spune în mass-media, în cârciumi sau pe Facebook că de fapt noi ţinem în viaţă acest guvern. Nu puteam vota moţiunea de cenzură fiindcă nimeni... citeste mai mult