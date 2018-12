Actriţa Keira Knightley va primi titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) pentru servicii deosebite aduse artei dramatice şi cauzelor filantropice în cadrul unei ceremonii care va avea loc joi la Palatul Buckingham din Londra, informează Press Association.

Artista engleză, care a jucat în mai multe superproducţii cinematografice după rolul din "Bend It Like Beckham", care i-a adus consacrarea în urmă cu peste 15 ani, a fost inclusă în lista de onoruri publicată în acest an cu ocazia zilei de naştere a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

