Katia, fetița de 12 ani din Cluj-Napoca, câștigătoare anul trecut a concursului Next Star, lansează piesa Without Me. Cu piesa nouă, Katia vorbește despre iubire ca un matur: „Este o poveste imaginară despre mine, deoarece la cei 12 ani ai mei nu am ajuns încă la momentul trăirii unei povești de dragoste. Mesajul pe care vreau să îl transmit prin această piesă adolescenților și tinerilor, în general, este că există fericire chiar și când ai fost părăsit și că îți va fi bine, indiferent de modul în care se încheie o poveste de iubire”, povestește Katia.

