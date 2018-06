Kate Spade şi iubirea vieţii ei au construit un imperiu în valoare de 70 de milioane de dolari. Totul a început cu o geantă şi cuun vis. Povestea de dragoste dintre Kate Spade şi soţul ei, Andy Spade, s-a înfiripat în urmă cu 30 de ani. S-au cunoscut în studenţie, când lucrau pentru acelaşi magazin, în anii '80. „Într-o zi a oprit maşina lângă mine şi s-a oferit să mă conducă acasă, am devenit mai întâi foarte buni prieteni. Apoi, totul a decurs cât se poate de natural”, povestea Kate în emisiunea How I Built This, în 2017. „Eram tânăr, aveam o maşină veche care nu pornea niciodată şi mă ofeream... citeste mai mult

azi, 15:02 in Life, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in