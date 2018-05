Cehoaica s-a impus cu 6-4, 6-3, iar la final s-a declarat extrem de fericită de rezultat.

"Mă simt uimitor pentru că pierdusem ultimele meciuri cu ea. Jocul mi-a mers, mi-au intrat loviturile şi chiar şi serviciul a mers bine. Nu credeam că o s-o bat. Mă simt bine, a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele din acest an. M-am pregătit pentru sezonul de zgură şi asta se vede, sunt în semifinale aici şi am şi un titlu deja câştigat. Mă simt încrezătoare şi abia aştept partida din semifinale", a comentat Pliskova, conform digisport.ro.

Următorul turneu la care va participa Simona Halep este cel de la Roma.

