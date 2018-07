Distincţia, care asigură distribuirea, promovarea şi expunerea filmelor europene în cinematografe, a fost acordată prima dată în 2003.

În fiecare an, câştigătorul trofeului este decis de un juriu format din reprezentanţi ai patru distribuitori Europa Cinemas din cadrul secţiunilor Panorama (Berlinale), Quinzaine des Realisateurs (Cannes), East of the West şi selecţia oficială (Karlovy Vary), Concorso Internazionale and Cineasti del presente (Festival del film Locarno) şi Giornate Degli Autori (Veneţia).

Cea de-a 53-a ediţie a Festivalului de Film de la Karlovy Vary se va încheia sâmbătă seară, când vor fi anunţaţi câştigătorii competiţiei oficiale, de documentare şi East of... citeste mai mult

azi, 18:13 in Cultura-Media, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in