Reading si Swansea City se vor intalni in ziua de 30 mai, pe noul Wembley, in barajul pentru accederea in Premier League. Reading a trecut de Cardiff City cu 3-0, in deplasare, dupa 0-0 acasa, iar Swansea de Nottingham Forrest cu 0-0, 3-1. Au...

Cronica Romana, 18 Mai 2011