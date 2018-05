În debutul recepției oferite de Ziua Europei, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre valorile europene și a făcut referire la "unii politicieni", care "pun sub semnul întrebării rolul și relevanța UE", "sugerând că ne-ar fi mai bine în afara UE". "Ce nu spun ei este că, fără democrație, fără stat de drept, nu există prosperitate și bunăstare pentru majoritatea cetățenilor. Ar exista privilegii pentru un grup restrâns aflat la Putere", a spus șeful statului.

